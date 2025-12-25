Hamilelik döneminde hangi aşılar yaptırmalıdır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Harun Hazar Bahran, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına konuk olarak Prof. Dr. Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı. Gebelik döneminde hangi aşıların yapılması gerektiğini anlatan Bahran, “Gebeyi en başından insan olarak değerlendirdiğimiz zaman haliyle bir insanın da hastalandığı zaman bu hastalıkla nasıl başa çıkabileceğini bilmiyoruz. Gebelik halinde de otomatik olarak bağışıklık sistemi normal duruma göre daha da düşük olduğu için gebelere grip aşısının mutlaka uygulanması taraftarıyım. Bunun için genellikle 12. haftadan sonrayı tercih ediyorum. Çünkü bir ilk trimesterda, özellikle o bebeğin organogenez dediğimiz organlarının gelişim döneminin geçirilmesi taraftarıyım. Ama eğer ki durum ciddiyse; yoğun bakım ihtiyacı olabilen gebeler söz konusu çünkü bir grip nedeniyle. Sonuçta bu ülke Koronavirüs atlattı, Domuz Gribi'ni atlattı, Kuş Gribi'ni atlattı. Özellikle lifteri, tetanoz ve boğmaca 3ünü içeren bir aşı var. Bunu mutlaka vurulması gerektiğini düşünüyorum. Seyahat eden gebeler var bunlar da pnömokok, meningokok aşısı vurulabilir” diye konuştu.