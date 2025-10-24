Hamsi bolluğu fiyatları düşürdü

Balık avı sezonunun başında 300 liraya satılan hamsi, palamutun az olmasından kaynaklı çoğaldı. Hamsi fiyatları ise yüzde 200’lük bir düşüş ile 100 liraya düştü.

Balıkçı esnafı hamsi fiyatlarının düştüğünü belirterek, " Hamsi havaların soğuması ile birlikte artış gösterir iken hamsi fiyatları da düştü. Vatandaşlar bol bol hamsi yesin balıkçılara bekliyoruz. Hamsi 100 lira, adeta bedava. Hamsi şu an etten ve tavuktan çok daha ucuz. Çünkü hamsi çok çıkıyor palamut ise yok. Palamut zaten bir yıl çıkar, bir yıl çıkmaz, o yüzden hamsi çoğaldı. Herkes hamsi yiyor: İnsan, hayvan, balık, hepsi. Önceden hamsi az olduğu için 300 liraydı. Şu anda çok bol, bu yüzden 100 liraya düştü. Vatandaş da bol bol yesin. Omega 3'ü bol olduğu için hamsinin faydası çok. Özellikle çocuklarınıza yedirin hamsiyi. Gördüğünüz gibi talep çok yoğun. Çok şükür, şu anda satışlarımız çok iyi. Hamsi fiyatı 300 liradan 100 liraya düştü. Yani yüzde 200 düşüş yaşandı. Şu anda çuprada indirim var, levrekte indirim var. Vatandaş bol bol hamsi yesin. Diğer balıklarda ise Çupra 380 lira, Kefal 250 lira." şeklinde konuştu.