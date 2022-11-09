Hamurcu İlkokulu yeni yüzüyle eğitime açıldı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde hayırseverlerin desteği ile restore edilen Hamurcu İlkokulu yenilenen yüzü ile eğitime açıldı.

İlçeye bağlı Hamurcu Mahallesi’nde bulunan Hamurcu İlkokulu’nun açılışına, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, hayırsever Tufan Zor’un ailesi ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ”Hayırseverimiz bana geldi. İlk önce 40 bin TL yardımdan söz ettiler. Bizde ‘para ile işimiz yok’ dedik. Bizim derdimiz eğitim, bizim derdimiz okullarımız. Biz size okulları gösterelim, sizde ne gerekiyorsa ve gücünüz ne kadarına yetiyorsa yaptırın’ dedik. Sağ olsunlar, ‘yok’ demediler. Bir protokol imzaladık. Protokol içerisinde ayrılan bütçe 40-50 bin TL arasındaydı. Ancak gittikleri her okuldan 150 bin TL altında harcamadan çıkamadılar. Sağ olsunlar. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Tufan Bey’in annelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Parayı kazanmak kolay ama harcamak zordur. Hele ki böyle hayır işine harcamak daha da zordur. Sizlerin rızası olmadan bu iş olmaz. Mutlaka sizler teşvik etmişsinizdir. Güzel bir evlat yetiştirmişsiniz” ifadelerini kullandı.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de, “Bu okul nesillerdir, onlarca yıldır bir çok kuşağa hizmet verdi. Birçok insan, birçok öğrenci burada eğitim aldılar. Önce ailelerine sonra topluma ve daha sonra ülkelerine faydalı olma yolunda ilerlediler, gayret gösterdiler. Bundan sonrada umut ediyorum ki okulumuz uzun yıllar insan yetiştirecek. Taşra da biraz daha kırsalda her şeyde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi de oldukça fedakarlık isteyen ve biraz daha meşakkatli bir iş. Hem personel azlığı hem ulaşım imkanlarının azlığı derken bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ben bu konuda öğretmen arkadaşlarımızı özellikle tebrik etmek istiyorum.

Konuşmaların ardından, okulun restore edilmesi için destekte bulunan hayırseverlere plaket taktimi yapılırken, kurdelenin kesilmesinin ardından okul yeniden eğitime açıldı.