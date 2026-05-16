'Hangi Eğitim, Nasıl Bir Gelecek' eğitim sempozyumu başladı

“Hangi Eğitim, Nasıl Bir Gelecek” isimli Kayseri eğitim sempozyumu Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde başladı. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek , TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ,⁠Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ⁠Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kayseri’nin sadece sanayi ve üretimde değil, eğitim alanında da Türkiye’ye katkı sunan bir şehir olduğunu vurgulayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Anadolunun ortasında Türkiye'ye sürekli katma değer üreten bir şehirde eğitimle ilgili de hem Türkiye eğitiminde yeni modellerin tartışılacağı bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı şehir olarak çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyük Sanat Vakfı ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin de aramızda olması, iş birliğinde olması bizim için çok kıymetli. Burada konuşulacak konuların şehrimizin geleceğine ve ülkemizin geleceğine ışık tutacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“GELECEĞE YÖN VEREN ALTYAPIMIZ, TÜRKİYE YÜZYILINA GÜÇLÜ BİR YAPI İLE ROL MODEL OLMAYA DEVAM EDECEK”

Teknolojinin hızla geliştiği çağda eğitim sisteminin de yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ise, “Sürekli değişen ve gelişen teknoloji çağında eğitim sisteminde yeniliklerin olması kaçınılmaz bir durumdur. Çağın gereksinimlerine eğitim niteliğini arttırmak için biz yöneticilerin ve eğitimcilerin üzerlerine büyük görevler düşmektedir. Kültürel yapımıza uygun nitelikli bir eğitim sistemi için bugünün şartlarını göz önünde bulundurarak çalışmalar yürütmemiz gerektiğini belirtmek isterim. Sürdürülebilir bir eğitim anlayışı ile sadece bugünün değil, yarının ve hatta önümüzdeki yılların eğitim politikasının planlanması ülkemiz açısından önem arz eden bir konudur. Melikgazi Medresesinden Gevher Nesibe Tıp Medresesine kadar geçmişten geleceğe yön veren eğitim altyapımız, Türkiye yüzyılında modern ve güçlü bir yapı ile rol model olmaya devam edecektir. Güçlü bir ülke Türkiye yolunda eğitim altyapımızın daha güçlenerek genç nesillerimizin ön ve adetlerine bağlı, alanında uzman, mesleklerinde başarılı, ülkesine ve milletine bağlı bireyler olarak yetişeceklerine inancımız tamdır. Dünyada yaşayanlara baktığımızda, yaşadığımız coğrafyada ülke olarak güçlü olabilmemiz için köklü bir eğitim ve teknoloji altyapısı ile çok çalışmaya var gücümüz ile devam etmemiz kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.