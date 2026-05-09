Hantavirüs nedir?

Son günlerde dünya gündemine yeniden gelen Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen, ciddi solunum ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabilen bir RNA virüs türüdür. Son yıllarda dünya genelinde artan farkındalıkla adı daha sık duyulmuştur. Sağlık Bakanlığı Türkiye’de pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Nadir görülen ancak ölümcül olabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşır ve ciddi solunum veya böbrek sorunlarına yol açabilir. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan ya da mesleği gereği doğrudan çevresel temas riski taşıyan bireylerde bu virüse maruz kalma olasılığı daha yüksektir. Hantavirüs enfeksiyonu, temel olarak enfekte kemirgenlerin (özellikle fare ve sıçanların) idrarı, dışkısı ve salyası ile kontamine olmuş alanlardan bulaşır. En yaygın bulaşma şekli, bu salgıların kurumasıyla ortaya çıkan virüs içeren aerosol parçacıklarının solunmasıdır. Bu nedenle kemirgen istilasına uğramış kapalı alanlarda temizlik sırasında risk artar. Bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun ya da gözle temas etmesi sonucunda virüs vücuda girebilir. Hantavirüs enfeksiyonları, çoğunlukla kemirgenlerle doğrudan temas edilmesi ya da onların dışkı, idrar ve salyalarıyla kirlenmiş havanın solunması yoluyla insanlara geçer. Hantavirüs enfeksiyonunun ilk evresi genellikle grip benzeri belirtilerle başlar ve bu belirtiler çoğu zaman diğer viral hastalıklarla karıştırılabilir. Bu dönem genellikle enfeksiyondan sonraki 1 ila 2 hafta içinde başlar.