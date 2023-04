Harb-İş üyeleri, eşit işe eşit maaş istiyor

Kayseri’de Harb-İş Sendikası üyeleri, Cumhuriyet Meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı. Maaşlarının çok düşük olduğunu öne süren sendika üyeleri, aynı işi yaptıkları emsal çalışanlarla aynı maaşı almak istediklerini dile getirdi. Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığına bağlı askeri işyerlerinde çalışan işçiler adına Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy konuştu.

‘Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır’ düsturuyla hareket ederek vatan ve millet sevgisiyle ülkenin her noktasında görev yaptıklarını dile getiren Özsoy, “Bugün tankların ve kara araçlarının bakım ve onarımını yaparak her zaman göreve hazır olmalarını sağlayan, istikbalin olduğu mavi göklerde uçaklarımızı uçuran, sınırımızı koruyan fırtınaların üretimini yapan, mavi vatanımızın sularında seyreden gemilerimizin ve denizaltılarımızın üretimini, bakımını ve onarımını yaparak onları her daim göreve hazır tutan biz savunma sanayi işçileri, ülkemiz ve sınır ötesi de dahil olmak üzere bize ihtiyaç duyulan her yerde görevimizi ifa etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘AYNI İŞİ YAPAN İŞÇİLERDEN ÇOK DAHA AZ ÜCRET ALIYORUZ’

Enflasyon nedeniyle milli savunma sanayi de çalışan işçilerin alım güçlerinin düştüğünü ve özel sektörde çalışan işçilerden daha az ücret aldıklarını söyleyen Başkan Özsoy, “Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrikalar ve tersanelerde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde vatanımızın savunmasında Milli Savunmanın görünmez kahramanı işçiler olarak Dünya'da ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların olumsuz etkilerini derinden hissetmekteyiz. Yaşanan bu ekonomik sıkıntı ve enflasyonun öngörülemeyen artışı nedeniyle alım gücümüz düştüğü ve geçimimizi zar zor sağlayacak şekilde ücret alır hale geldiğimiz için ciddi anlamda geçim sıkıntısı çekmekteyiz. Askeri işyerlerinde çalışan nitelikli ve tecrübeli işgücü olarak Savunma Sanayisine önemli katkılarımız olduğu halde özel sektörde bizimle aynı işi yapan işçilerden çok daha az ücret almaktayız. Bu nedenle yetişmiş ve nitelikli iş gücümüz ücret anlamında daha iyi koşullar sağlayan özel sektöre yönelmeye mecbur kalmakta. Bu durum askeri fabrikaların yıllara sari bilgi birikiminin göz göre göre kaybolmasına sebep olmaktadır” diye konuştu.

‘SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞKOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİLER OLARAK HAK ETTİĞİMİZ DEĞERİ GÖRMEK İSTİYORUZ’

Mağduriyetlerinin giderilmesini ve hak ettikleri ücretlerin uygun olarak artırılmasını istediklerini belirten Başkan Özsoy, “Konfederasyonumuz Türk-İş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında devam eden 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmeleri halen devam etmekte. Bakanlığa verilen ücret zammı ve diğer maddelerle ilgili tekliflerimizin mağduriyetimizi giderecek şekilde bir an önce anlaşmaya varılarak kabul edilmesini, bu tekliflerimizden hiçbir şekilde geri adım atılmamasını, hatta ve hatta güncel ekonomik veriler de dikkate alınarak tekliflerimiz üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Açıkladığımız bu nedenlerle biz savunma ve güvenlik işkolunda çalışan işçiler olarak hak ettiğimiz değeri görmek ve insana yaraşır bir şekilde yaşamak için ücretlerimizin hakkaniyete uygun olarak artırılmasını talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.