Harç ücretlerine yüzde 23 zam gelmesi bekleniyor

2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kala şimdiden merak konusu oldu. Buna göre yapılacak zam oranlarının şu şekilde olması planlanıyor. IMEI kayıt: 56 bin 105 TL, B ehliyet harcı: 6 bin 984 TL, Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL, Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL, Yurt dışı çıkış harcı: bin 230 TL.