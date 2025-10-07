Harç ücretlerine yüzde 23 zam gelmesi bekleniyor

2026 itibarıyla ceza, vergi ve harç ücretlerine yüzde 23 zam gelmesi bekleniyor. Buna göre Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL, Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL olması bekleniyor.

2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kala şimdiden merak konusu oldu. Buna göre yapılacak zam oranlarının şu şekilde olması planlanıyor. IMEI kayıt: 56 bin 105 TL, B ehliyet harcı: 6 bin 984 TL, Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL,  Pasaport harcı (6 aylık): 2 bin 902 TL, Yurt dışı çıkış harcı: bin 230 TL.

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
