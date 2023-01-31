Harika Kanatlar Tuna Life Center'da sahne aldı

Keyifli alışverişin adresi Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde sömestr etkinlikleri çerçevesinde, çocukların heyecan ve merakla izlediği ''Harika Kanatlar'' ekibi sahne aldı.

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  • 31.01.2023 10:18
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:30
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Harika Kanatlar Tuna Life Center'da sahne aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Keyifli alışverişin adresi Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde sömestr etkinlikleri çerçevesinde, çocukların heyecan ve merakla izlediği ‘’Harika Kanatlar’’ ekibi sahne aldı.

Harika Kanatlar, 27-28-29 Ocak tarihleri arasında minik ziyaretçilerine şarkı ve oyunlarla dolu coşkulu anlar yaşattı. Seanslar halinde gerçekleşen gösteriyi izleyen minikler, hayranları oldukları çizgi film karakterleri ile eğlenceli tatil anıları yaşadı.

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi, eğlence ve sürprizlerle dolu sömestre etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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