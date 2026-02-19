Harman Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Süreci Başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat temsilcisi Oktay Gündoğmuş ile başkanlık makamında bir araya gelerek protokolü resmiyete döktü. Başkan Yalçın, projenin ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, inşaat sürecinin kazasız ve sorunsuz geçmesini temenni etti.

Proje Detayları

Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, mevcut 234 riskli dairenin yıkılması planlanıyor. Yerine, 8 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı inşa edilecek. Yeni projede toplamda 304 daire ve 32 dükkân yer alacak. Bu dönüşüm, sadece yapıların yenilenmesini değil, aynı zamanda güvenli, estetik ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bir mahalle kültürünün yeniden inşasını da hedefliyor.

Talas'ta Dönüşüm Devam Ediyor

Talas'ta şimdiye kadar 1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında, 77 yapı adasında toplam 2 bin 879 riskli yapı yıkıldı. Buna karşılık, 5 bin 908 daire ve 531 dükkân tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 2. Etap Projesi ile birlikte, Talas'ta kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanırken, güvenli konutlaşma ve planlı şehirleşme hedefleri kararlılıkla sürdürülüyor.