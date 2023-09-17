Hasadı başladı, 200 bin ton rekolte bekleniyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyünde silajlık mısır hasadı programına katıldı.

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  • 17.09.2023 09:57
  • Güncelleme: 17.09.2023 09:57
Hasadı başladı, 200 bin ton rekolte bekleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyünde silajlık mısır hasadı programına katıldı.

Traktörün sürücü koltuğuna geçen Vali Şimşek, silajlık mısır hasadı gerçekleştirdi. Vali Şimşek, Sivas’ta hasadı yapılan silajlık mısır alanının 40 bin dekar alanda olduğunu ve 200 bin ton hasat yapılması hedeflendiğini söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek, silajlık mısır üretiminin hayvancılıkta önemli bir girdi oluşturmakta olduğunu ifade ederek, "İlimizde sulak alanların artmasıyla birlikte mısır üretimi de artıyor. Silajlık mısır üretimi hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşmesine de imkân sağlıyor. Yüzde 70’lerdeki maliyet, mısır üretiminin atmasıyla yüze 30’kadar düşmüş durumda” dedi.

Programlara Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.

İHA

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