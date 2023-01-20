Hasan Çınar tamam sıra Melih Eymen'de
Kayseri'de yaşayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Hasan Çınar Süyüm'ün yurtdışında Zolgensma gen tedavisi olması için gerekli para toplandı.
- 20.01.2023 17:08
- Güncelleme: 20.01.2023 17:08
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Kayseri’de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Hasan Çınar’ın yurtdışında Zolgensma gen tedavisi olması için ailesi Valilik izniyle kampanya başlattı. 28 ay süren kampanyada toplanması gereken 1 milyon 850 bin dolar toplandı. Mutlu sona ulaşılan kampanyada Hasan Çınar’ın yurtdışına gitmesi ve güzel haberlerle dönmesi bekleniyor.
SIRA MELİH EYMEN’DE
Kayseri’de bir diğer Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan Melih Eymen’in ise yurtdışında Zolgensma gen tedavisi olması için gerekli paranın yüzde 62’sini toplayabildi. Melih Eymen’de tedavi olmak için destek bekliyor.