Hasan müdür gönülleri fethediyor

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, Adıyaman'daki konteyner kentte yaptığı çalışmalarla depremzedelerin gönlünü fethediyor.

PAYLAŞ
  • 22.04.2023 09:44
  • Güncelleme: 22.04.2023 10:11
  • 50
Hasan müdür gönülleri fethediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, Adıyaman’daki konteyner kentte yaptığı çalışmalarla depremzedelerin gönlünü fethediyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’da aktif görev alan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren bölgede gören yapan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say da, yaptıkları çalışmalar ile depremzedelerin gönlünü fethediyor.

Engelli kızın televizyon hayalini gerçekleştirdi

Depremin ardından AFAD’ın Adıyaman’da bulunan ve 3 bin kişinin kaldığı konteyner kentte saha koordinatörlüğü görevini yürüten Say, burada konteynırına televizyon isteyen engelli Elif’in hayalini gerçekleştirdi. Hayırseverlerin desteği ile televizyonu temin eden Hasan Say, çanak anteniyle beraber kurulumu yaparak Elif’in yüzünü güldürdü.

Depremzede çocukların "Hasan amcası" oldu

Konteyner kentte bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Say, boş zamanlarında çocuklarla oyun oynayarak, oyuncaklar hediye ediyor. Çocukların da yüzünü güldürmeyi aksatmayan AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, depremzedelerin gönlünü fethediyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hukukçu Çetin: 'Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayan mülk sahipleri suç işliyor'

Hukukçu Çetin: “Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayan mülk sahipleri suç işliyor”

Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Jandarmadan bayram şekerli trafik denetimi

Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Tarla sürerken tarihi küp buldu

Tarla sürerken tarihi küp buldu

İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

İşverenler dikkat: Halı saha sakatlığı da iş kazası sayılabilir

İşverenler dikkat: Halı saha sakatlığı da iş kazası sayılabilir

DAHA FAZLA
Bünyan'da korkutan yangın

Bünyan'da korkutan yangın

Hasan müdür gönülleri fethediyor

Hasan müdür gönülleri fethediyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kısa filmi beğeni topladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kısa filmi beğeni topladı

Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Bakan Akar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı