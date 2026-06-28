Hasan Turan Muaythai Müsabakaları Talas'ta Başladı

Açılış törenine, Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferdi Şafak ile Türkiye Muaythai Federasyonu yetkilileri katıldı. Sporcular, antrenörler, hakemler ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, açılış seremonisinin ardından müsabakaların ilk karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Turnuva boyunca farklı kategorilerde mücadele edecek sporcular, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde başarı için ter dökecek. Organizasyonun, hem genç sporcuların tecrübe kazanmasına hem de muaythai sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, 3 gün sürecek müsabakalarda tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun sakatlıksız ve dostluk içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.

(RHA)