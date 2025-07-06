Hasanarpa Mahallesi'nde feci kaza: 1 ölü 8 yaralı
Kocasinan ilçesinde Hasanarpa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.
S.Y'nin idaresindeki hafif ticari araç park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeniyle İ.Y. (29) hayatını kaybederken araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı