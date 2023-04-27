Hasar gören köprü nedeniyle yolları 10 kilometre uzadı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Dışkapı köyüyle ile ilçeyi bir birine bağlayan köprüde hasar oluştu, köprü trafiğe kapatılınca köylünün yolu 10 kilometre uzadı.

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  • 27.04.2023 10:24
  • Güncelleme: 27.04.2023 10:24
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Hasar gören köprü nedeniyle yolları 10 kilometre uzadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Hafik ilçesinde Dışkapı köyüyle ile ilçeyi bir birine bağlayan köprüde hasar oluştu, köprü trafiğe kapatılınca köylünün yolu 10 kilometre uzadı.

Sivas’ın Hafik ilçesi Dışkapı köyü sakinleri 1999 yılında köyün ilçe ile ulaşımını rahat sağlamak için köy girişine bir köprü yaptırdı. Yıllardır köylüler tarafından kullanılan köprünün ayağı geçtiğimiz günlerde ırmak suyunun köprü ayağının altını oyması sonucu yaklaşık 50 santimetre çöktü. Köprünün tehlikeli hale gelmesiyle köprüyü kullanmak yasaklandı. Köprü olmadığı takdirde köy ile ilçe arası 8 kilometre olurken köprü bu mesafeyi bir kilometreye düşürüyor. Hal böyle olunca arabası olmayan köy sakinleri tehlike saçan bu köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Köy sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

“Köprü bizim can damarımız”

Dışkapı Köyü Muhtarı Nuri Anlı, köprünün köy için adeta bir can damarı olduğunu ifade ederek, “Köylüler bu köprüyü kendi imkanları ile yaptı. Irmak sert geliyor, köprü ayaklarının altını oyuyor. Beton dökülmesi gerekiyor. Elimiz ayağımız bizim bu. Yoksa 8-10 kilometre gitmemiz gerek. Bu köprüden ilçe bir kilometre de yok. Köprünün biran önce yapılmasını istiyoruz. Köprü bizim can damarımız. 1998-99 yıllarında yapıldı. 20-25 senelik bir köprü. Aylardır sel geliyor. Köprünün de dayanacak gücü kalmadı. Yapacak bir şey yok geçmeye mecburuz. Arabası olan dolanıp gidiyor ama olmayan mecbur geçiyor. Yaya 8 kilometre nasıl gidecek adam. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz var” dedi.

“Bizim için çok kıymetli bir köprü”

Köy sakini Yusuf Çakmak, köprünün çok kıymetli bir köprü olduğunu söyleyerek, “Bu köprünün bize çok faydası var. Köprünün bir ucu ilçeye bağlı diğer ucu köye. Köprü olmasa dolanmamız gerekiyor. Yaşlımız, hastamız bu köprüden geçerek ilçeye kendi başına tedavi olmaya gidebiliyor. Bizim için çok kıymetli bir köprü. Köprünün ayakları alttan oyuluyor. Yarım metre çöktü. Demirleri çatladı. Devletimiz el atar ayakları daha da sağlamlaştırırsa memnun oluruz. Vatandaş mecburiyette geçiyor. Korka korka geçiyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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