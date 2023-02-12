Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Kayseri'de Hasar Tespit Çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Koordinasyonunda devam ediyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan teknik ekip, hasar tespit çalışmalarını tamamen ücretsiz gerçekleştiriyor. 

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  • 12.02.2023 16:58
  • Güncelleme: 12.02.2023 16:58
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Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce insan hayatını kaybederken bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.  Depremden Kayseri’de etkilendi ve bazı yapılarda hasar oluştu. Hasarlı evlerini kontrol ettirmek isteyen vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve Alo 181 ihbar hattına başvuruda bulunuyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan teknik ekip, hasar tespit çalışmalarını tamamen ücretsiz gerçekleştiriyor. 


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair çıkan iddialar sonrasında Kayseri Valiliğinde açıklama geldi. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Halkımızı bu tür gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri konusunda uyarıyoruz. İkamet ettikleri binalarının veya konutlarının hasar tespitini yaptırmak isteyen hemşehrilerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ALO 181 hattını arayabilir veya Kayseri İl müdürlüğümüzün [email protected] adresine, konutlarının adresini ve iletişim numaralarını hasar tespit taleplerini 7 gün 24 saat mail atabilirler. İl Müdürlüğümüze telefon veya mail yoluyla ulaşan tüm talepler, teknik personeller tarafından değerlendirilecek ve ücretsiz olarak hasar tespitleri yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

1ha

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