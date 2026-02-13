Hasbekli Mümin Hafız Kayseri’de anıldı

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi’yi Anma Paneli gerçekleştirildi. Panele Milli Eğitim Bakan Yardımcı Dr. Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, öğretim üyeleri, hafızlar, din görevlileri ve davetliler katıldı. Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi’yi Anma Paneli’nde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcı Dr. Nazif Yılmaz, 2014 yılından bu yana 17 bin hafız yetiştiğini ve 20 bin öğrencinin hafızlık eğitimine devam ettiğini vurgulayarak, “Biz Hasbekli Hocamızı çok duyuyoruz ve Başkanlık olarak da bulundukları yerlerde Kur'an'a hizmet etmiş, ömrünü adamış hocalarımızı yad etmek istiyoruz. Kayseri'de de Hasbekli Hocamızı yad etmek isteriz. Kayseri'mizde Hasbekli Hocamız için sanki bugün hocamız hamdolsun manen aramızda yaşıyor. Talebeliğim sırasında İlahiyat Fakültesi'nde hafızlık yaparken hocamdan bize nakledilen bir söz her zaman kulağımızda küpe olmuştur: 'Kur'an'a siz külünüzü vermezseniz, o size cüzünü vermez’. Yani siz Kur'an'a kendinizi tamamıyla vereceksiniz ki Kur'an da size bir şeyleri verebilsin. Bugün burada biz onu hayırla yad etmiş oluyoruz. Hamdolsun Genel Müdürlüğümüz döneminde Hasbekli Hocamızın hatırasının ve isminin unutulmaması için Kayserimizde bir okulumuza isim vermek nasip oldu hamdolsun. Hafız Mümin Akan İmam Hatip Lisesi. Sonrasında da tabi burada örgün eğitimle birlikte hafızlık, Diyanet İşleri Başkanlığımızla 9 kadar okulumuzda bin 500 kadar öğrencimiz hafızlık faaliyetini Başkanlığımızla beraber yürütüyorlar. Ben onun için Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. 2014 yılında başlayan bu proje ile şu ana kadar 17 bine yakın hafız yetişti. Şu an 177 okulumuz var ve 20 bin öğrenci de hafızlık eğitimini devam ettiriyor. Elhamdülillah Rabbimiz Kur'an'ın bereketini ve hıfzını memleketimizin üzerinden kesmesin” açıklamalarında bulundu.

‘OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KAYSERİ BİRİNCİ SIRADA’

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de, geçmişiyle bağlarını koparmamış milletlerin istikbalinin ve geleceğinin parlak olduğunu belitti. Başkan Yardımcısı Şahin, “Bugün hayatını Kur'an'a adamış, bir ömrünü Kur'an hizmetleriyle beraber geçirmiş, o zor dönemde, zor yıllarda işini, aşını, evini ve gönlünü öğrencilerine siper etmiş ve nice hafızın yetişmesine vesile olmuş Hasbekli Hafız Mümin Hocamızı anmak için bir araya geldik. Öksüzlük sadece bir insanın anne babasını kaybetmesi değildir. Öksüzlük aynı zamanda kökünü kaybetmiş olan bir nesle de denir, insanlara da denir. Dolayısıyla geçmişiyle bağlarını koparmamış milletlerin istikbali ve geleceği parlaktır. İşte biz de bu programla beraber geçmişte büyük hizmetlerde bulunmuş hocalarımızı anıyoruz, unutmuyoruz; derinliğimizi, istikbalimizi köklerimize uzanmakla beraber elde edebilecek olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Hocalarımızın bırakmış olduğu bu mirası iki ilahiyat fakültemiz, ihtisas merkezimiz, akademimiz, sayısız Kur’an kursu hizmetlerimizle hocalarımızın rehberliğinde, Sayın Valimizin sonsuz desteğiyle beraber devam ettiriyoruz. Kayseri’mizde 14 tane yatılı Hafızlık Kur’an Kursumuz var. Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol neticesiyle beraber akademik eğitime ara vermeden beraber devam ettiğimiz Hafızlık Proje Okullarımızın sayısı 9. Buradan yetişen hafızlarımızla Türkiye’de hafız yetiştiren iller arasında da yerimizi aldık. Bugün Türkiye’de okul öncesi eğitimde Kayseri ilimiz birinci sıradadır” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise şu açıklamamalarda bulundu: “Geçmişimizi hem rahmetle yad edelim, hem de geleceğe bir ışık tutalım düşüncesiyle Muhsafları İnceleme ve Kanaat Kurulumuzun 4-5 yıldan beri başlatmış olduğu bu programları zaman zaman düzenliyoruz. Birazdan Hasbekli Mümin Efendi’yi dinleyeceğiz. Ben kendisini görmedim, görmek nasip olmadı ama Kayseri ve civarından kiminle karşılaştıysam herkesin dilinde Hasbekli Mümin Efendi var. Allah herkese böyle anılmayı nasip etsin.”