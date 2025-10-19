'Haşr Suresi Ekseninde Gazze' Konferansı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Gazze’ye dair vicdani ve ahlaki sorumlulukların ele alındığı program, katılımcılara hem manevi hem entelektüel bir derinlik sundu.

“Gazze Bir Mekteptir, Bir Ekoldür”

Programın açılışında konuşan Platform Sözcüsü Erdal Ergenç, Filistin’de şehit olan komutanlara ve direnişi sürdüren Gazzeli ailelere selam göndererek, Gazze’nin özgürlük mücadelesine dikkat çekti. Ardından söz alan Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, Müslüman toplumların Gazze karşısındaki tavrını “acizlik” ve “ihanet” arasında değerlendirdi. Ateş, Müslümanların sahip oldukları imkânları kullanmak yerine sessiz kaldıklarını, hatta bazı tavizlerle zımnen İsrail politikalarına destek verdiklerini ifade etti.

Konuşmasında Haşr Suresi’ni Gazze bağlamında yeniden anlamlandıran Ateş, “Gazze bugün insanlığa bir mektep, bir ekol, bir okul olmuştur” diyerek, direnişin evrensel vicdanı harekete geçirdiğini vurguladı.

Program, salonu dolduran dinleyicilerin yoğun ilgisiyle son buldu. Katılımcılar, Gazze’nin sadece bir coğrafya değil, bir duruş ve bir vicdan çağrısı olduğunu bir kez daha hissetti.