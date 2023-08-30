Hassas teraziyi powerbank içerisine düzeneklenmişler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, powerbank içerisine düzeneklenmiş hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 30.08.2023 23:30
  • Güncelleme: 31.08.2023 09:08
Hassas teraziyi powerbank içerisine düzeneklenmişler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından, powerbank içerisine düzeneklenmiş hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri H.G., İ.G. ve E.D.’nin araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 3 parça halinde 29.88 gram uyuşturucu madde ve powerbank içerisine düzeneklenmiş hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, H.G., İ.G. ve E.D.’yi gözaltına alarak, işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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