Hasta yakınları en çok orkide satın alıyor

Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde çiçekçilik yapan Erdem Özcan, hasta yakınlarının hastalar için en çok hangi çiçekleri tercih ettiği konusunda bilgiler verdi.

Hastanelerde genellikle hasta yakınlarının orkide tercih ettiğini belirten Çiçekçi Erdem Özcan, “Vatandaşlar hastalara daha çok saksıda çiçekler götürüyorlar ki daha sonra uzun ömürlü olsun, bakımını yapsınlar diye. Onların fiyatları da 400 liradan başlıyor, 1000 liraya, 1500 liraya kadar gidiyor. Orkideler daha çok tutuluyor tabii. Çünkü hastalar kıymetli olduğu için götürenler de böyle kıymet verdiklerinden orkide götürüyorlar. Onların da fiyatları 1500 lira civarında. Yapay çiçek bazı bölümler canlı çiçeği almıyor, yapay çiçekler götürüyorlar genelde ama yapay çiçeği artık kimse böyle talep etmiyor. Daha çok canlı çiçek gidiyor. Canlı çiçekler dünya genelinde hemen hemen bütün hastanelerde alınıyor. Bizim burada da sağ olsunlar alıyorlar, bir sıkıntı görmüyoruz” diye konuştu.