Hastalar sıkılmasın diye yataklarına televizyon asıldı

Sivas Gürün Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalara daha konforlu hizmet vermek maksatıyla yataklarının karşısına televizyon kuruldu.

Gürün Devlet Araştırma Hastanesi, hastanedeki konforu ve hasta memnuniyetini arttırmak için yeni bir çalışmaya daha imza attı. Hastane yönetimi, diyaliz seanslarında hastaların tedavi süresini daha rahat geçirebilmeleri için televizyon uygulamasını hayata geçirdi. Yataklara asılan televizyon sesinden diğer hastaların rahatsız olmaması için de her hasta için kulaklık sağlandı.

Diyaliz sorumlu doktoru Naim Yıldırım ve diyaliz tedavisi gören hastalar, 45 saati bulan seanslarda daha önceleri zamanın geçmediğini, televizyon hizmetiyle daha iyi vakit geçirdiklerini belirterek, televizyon hizmetini hayata geçiren hastane yönetimine teşekkür etti.