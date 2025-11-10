Hastalıklara karşı önlem: Açık hava, probiyotik, su ve hijyen

Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, bağışıklığın zayıflamasına ve hastalıkların artmasına neden oldu. Özellikle mevsim geçişlerinde grip ve nezle vakalarında artış görülürken, uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek için günlük hayatta uygulanabilecek 4 basit alışkanlığa dikkat çekiyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise, “Açık havada zaman geçirin, gün ışığı bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halini iyileştirir. Su, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak florasını destekler. Mikroplardan korunmanın en basit ama en etkili yolu el hijyeni sağlamaktır” denildi.