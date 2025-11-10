  • Haberler
  • Sağlık
  • Hastalıklara karşı önlem: Açık hava, probiyotik, su ve hijyen

Hastalıklara karşı önlem: Açık hava, probiyotik, su ve hijyen

Havaların soğumasıyla birlikte hastalık vakalarında artış yaşanmaya başladı. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığın zayıflaması, grip ve benzeri hastalıkların daha sık görülmesine neden oluyor. Uzmanlar, açık havada zaman geçirmek, probiyotik içeren gıdalar tüketmek, bol sıvı almak ve el hijyenine dikkat etmek gibi dört basit alışkanlıkla bağışıklığın güçlendirilebileceğini belirtiyor.

Hastalıklara karşı önlem: Açık hava, probiyotik, su ve hijyen

Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, bağışıklığın zayıflamasına ve hastalıkların artmasına neden oldu. Özellikle mevsim geçişlerinde grip ve nezle vakalarında artış görülürken, uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek için günlük hayatta uygulanabilecek 4 basit alışkanlığa dikkat çekiyor.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise, “Açık havada zaman geçirin, gün ışığı bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halini iyileştirir. Su, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak florasını destekler. Mikroplardan korunmanın en basit ama en etkili yolu el hijyeni sağlamaktır” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişiye yasal işlem
Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişiye yasal işlem
Çukurca'dan Geldiler, Çanakkale Müzesini Gezdiler
Çukurca'dan Geldiler, Çanakkale Müzesini Gezdiler
Alsancak'ta 400 Milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı
Alsancak’ta 400 Milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 'Gümüş Yollar' Projesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden "Gümüş Yollar" Projesi
Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Talas Atatürk Bulvarı'ndaki Asfalt Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
Zabıta'tan Uyarı: 'Kaldırımlar yayaların, yollar araçların'
Zabıta'tan Uyarı: 'Kaldırımlar yayaların, yollar araçların'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!