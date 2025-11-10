Hastalıklara karşı önlem: Açık hava, probiyotik, su ve hijyen
Havaların soğumasıyla birlikte hastalık vakalarında artış yaşanmaya başladı. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığın zayıflaması, grip ve benzeri hastalıkların daha sık görülmesine neden oluyor. Uzmanlar, açık havada zaman geçirmek, probiyotik içeren gıdalar tüketmek, bol sıvı almak ve el hijyenine dikkat etmek gibi dört basit alışkanlıkla bağışıklığın güçlendirilebileceğini belirtiyor.
Kasım ayıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, bağışıklığın zayıflamasına ve hastalıkların artmasına neden oldu. Özellikle mevsim geçişlerinde grip ve nezle vakalarında artış görülürken, uzmanlar bağışıklığı güçlendirmek için günlük hayatta uygulanabilecek 4 basit alışkanlığa dikkat çekiyor.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada ise, “Açık havada zaman geçirin, gün ışığı bağışıklık sistemini güçlendirir ve ruh halini iyileştirir. Su, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yoğurt, kefir ve fermente besinler bağırsak florasını destekler. Mikroplardan korunmanın en basit ama en etkili yolu el hijyeni sağlamaktır” denildi.