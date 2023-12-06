Hastane yönetiminden vefat eden personele vefa

Kayseri Develi Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan ve hayatını kaybeden Meral Ayan anısına, hastane yönetimi özel bir oda yaparak ismini yaşatma kararı aldı.

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  • 06.12.2023 11:45
  • Güncelleme: 06.12.2023 13:30
Hastane yönetiminden vefat eden personele vefa
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Develi Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve hayatını kaybeden Meral Ayan anısına, hastane yönetimi özel bir oda yaparak ismini yaşatma kararı aldı.

İlçede Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Remzi Ruşen Ayan’ın gelini, Nüzhet Ayan’ın eşi olan ve uzun süre Develi Devlet Hastanesi’nde değişik görevlerde hizmet eden Meral Ayan, bir suredir yaşadığı rahatsızlığın ardından 1 Aralık Cuma günü hayatını kaybetmişti. Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi çalışanları ve Hastane Yönetimi, vefatı üzerine bir odayı Merhum Meral Ayan adına düzenleyerek ismini yaşatma kararı aldı.

Yapılan uygulama sağlık personelleri ve hastane çalışanlarından büyük takdir topladı. Hastane personelleri, birlikte çalıştıkları mesai arkadaşları ve Merhum Meral Ayan’ın yakınları, hastane yönetimi adına Başhekim Yardımcısı Dr. Yasin Doğan ve Hastane Müdürü Yusuf Ulusan’a teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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