Hastanede ilk defa kapalı kolon kanseri ameliyatı yapıldı

Niğde'de ilk defa 'Kapalı' (laparoskopik) yöntemle kolon kanseri ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

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  • 10.01.2023 16:25
  • Güncelleme: 10.01.2023 16:25
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Hastanede ilk defa kapalı kolon kanseri ameliyatı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de ilk defa ’Kapalı’ (laparoskopik) yöntemle kolon kanseri ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Ameliyatla ilgili ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Op. Dr. Musa Serin bilgiler vererek; "Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda hastalarımızda daha az kesi oluyor ve iyileşme sürecimiz daha hızlı ilerliyor. Hastalarımız gündelik hayatlarına daha az ağrı ile daha çabuk dönebiliyorlar. Genel Cerrahi Op. Dr. Yağmur Özge Turaç Kösem’e bu ameliyatta verdiği destek için teşekkür ederim. Hastanemizde obezite ve kasık fıtığı ameliyatlarını da kapalı yöntemle yapıp hızlı bir şekilde sağlıkla taburcu edebiliyoruz. Çalışmalarımız da desteğini esirgemeyen Hastane Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya’ya, ameliyathane ve hastane personelimize teşekkür ederim" dedi. Ameliyat olan hasta ise ameliyattan çok memnun olduğunu belirterek; “Sağlığıma kavuşturan tüm doktorlarımıza ve hastane personellerimize teşekkür ederim" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya ise: "Niğde’de onkolojik cerrahi vakalarımızı yapmaya başladık. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalarımız sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz. Ameliyat olan hastamıza tekrardan geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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