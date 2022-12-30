Hastaya müdahale bu simülasyonda öğrenilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)'de açılışı yapılan Simülasyon laboratuvarlarında hemşire adayları hastaya müdahale etmeyi yüksek gerçeklikli simülasyon maketi üzerinde öğrenecek.

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  • 30.12.2022 10:47
  • Güncelleme: 30.12.2022 10:47
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Hastaya müdahale bu simülasyonda öğrenilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)’de açılışı yapılan Simülasyon laboratuvarlarında hemşire adayları hastaya müdahale etmeyi yüksek gerçeklikli simülasyon maketi üzerinde öğrenecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü Simülasyon Laboratuvarı açılışı yapıldı. CÜBAP tarafından desteklenen Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak olan simülasyon laboratuvarının açılışına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, CÜBAP Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgül Doğan ve CÜBAP yetkilileri, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Tel ve hemşirelik bölümü öğretim elemanları katıldı. Açılışın ardından Rektör Yıldız ve katılımcılar, debrifing odasına geçerek, hemşirelik bölümü öğretim elemanlarının yüksek gerçeklikli simülasyon maketi üzerinde gerçekleştirdiği örnek senaryoyu izledi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, açılış konuşmasında laboratuvarın hayırlı olmasını dileyerek "Hem öğrencilerin hem de göreve yeni başlayan hemşirelerin yüksek gerçeklikli simülasyon maketi sayesinde hastaya müdahale konusunda daha nitelikli ve donanımlı bir yaklaşım sergileyecekler" şeklinde konuştu.

"Hastayla karşılaşmadan önce maket üzerinde deneyim kazanılacak"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın öğrencilerin hastalarla karşılaşmadan önce yüksek gerçeklikli simülasyon maketi üzerinde tecrübe kazanacaklarını belirterek, “Normal bir hastanın sergileyebileceği tüm sağlık sorunlarının bu maket üzerinde senaryolar yolu ile simüle edilebilecek. Böylelikle öğrencilerin hasta ile birebir karşılaşmadan önce bu yaşanabilecek durumları maket üzerinde deneyimleyerek daha donanımlı ve tecrübeli bir şekilde gerçek bir hastaya müdahale edebilecek duruma gelecekler” ifadelerini kullandı.

İHA

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