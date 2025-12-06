  • Haberler
  • Hatalı şerit değişimi sonucu kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

Hatalı şerit değiştirme sonucu motosiklet sürücüsüne çarparak kazaya sebebiyet veren 59 yaşındaki otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalandı ve kazada asli kusurlu olarak tutanak tanzim edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü hakkında yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;

Söz konusu kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü 59 yaşındaki D.S.'ye hatalı şerit değiştirerek yaralamalı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olarak kaza tutanağı tanzim edildi ve gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu, kazanın olduğu aynı gün (26 Ekim) taburcu olduğu bildirildi.

