Hatay'da 296. saatte 3 kişi kurtarıldı ALLAHU EKBER

En çok hasar gören illerden biri Hatay'dı. 296. saatte gelen 3 mucize, umutları da yeşertti. Ekipler bu noktada termal radar sistemleriyle ısı tespit etti. Bunun ardından tüm ekipler buraya yoğunlaştı. 3 vatandaşımız çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.