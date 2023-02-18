Hatay'da 296. saatte 3 kişi kurtarıldı ALLAHU EKBER
Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.
- 18.02.2023 12:05
- Güncelleme: 18.02.2023 12:06
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
En çok hasar gören illerden biri Hatay'dı. 296. saatte gelen 3 mucize, umutları da yeşertti. Ekipler bu noktada termal radar sistemleriyle ısı tespit etti. Bunun ardından tüm ekipler buraya yoğunlaştı. 3 vatandaşımız çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Haber Merkezi
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