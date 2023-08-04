Hatay yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kalkacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, Hatay’ın nadide bereketli topraklarına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Hatay’daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hataylıların hem genel ekonomik sorunlar hem de deprem nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini vurgulayarak, “Can kayıplarımız nedeniyle çok üzgünüz. İnsanlar artık hayatlarına devam edebilmek istiyor, inşaat yapıp yapamayacaklarını bilmek istiyor. Şehrimiz 7 defa yıkılıp, 8 defa kuruldu. 9. defa nasıl daha sağlıklı bir şekilde yeniden inşa edebiliriz diye çalışıyoruz. Tarihi dokudan ulaşıma, yeşil alanlarımızı da koruyarak yaşanabilir ve modern bir şehir kuralım istiyoruz” dedi.

“İlk günden itibaren insanımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz”

Depremin ardından yaşanan altyapı sorunları hakkında da açıklama yapan Başkan Savaş, “Birçok su kuyumuz kurudu ve çoğu yerde de borularda kopmalar oldu. 170 civarında yeni su kuyusu açtık. Birçok yere yeni isale hattı da döşedik. 183 civarındaki konteyner kentin temiz ve kirli suyu HATSU tarafından bağlanıyor. HATSU’nun işleri 12 kat arttı. Belediye binalarımız kullanılamaz halde ve birçok personelimizi de kaybettik. Ona rağmen depremin ilk gününden itibaren insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz” dedi.

“Her konuda bize destek verilmesi lazım”

Yıkımın en çok olduğu Hatay’da şehrin her sorunu için ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, “Hatay’da sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi yok. Türkiye acil müdahale planında 8 bakanlığın bu işin içinde olması lazım. Bakanlıklar bizim yetemediğimiz işleri yapmakla mükellefler. Bakanlıklar ve çözüm ortaklarımızın her konuda bizlere destek vermesi lazım. Hepimiz ortak çalışmak zorundayız” diyerek ortak hareket edilmemesi durumunda şehrin yeniden eski günlerine kavuşmasında sıkıntılar oluşacağını söyledi.

Hatay’ın depremi yaşayan diğer illere göre çok daha fazla yıkım yaşadığını söyleyen Başkan Savaş, “7 tane ilçemiz depremden çok fazla etkilendi. Deprem 6 ay önce oldu ama Hatay birçok aşamayı geçti. Şehrimiz için plan ve projeler yapıyoruz. Bakanlıkların ve bizlerin de Hatay için yapmak istedikleri var. Ama bir belediye başkanı olarak Hatay’ın daha sağlıklı ve güçlü yapılanmasını istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki ile uyumlu çalışmaya gayret ediyoruz. Hatay’ın sorunlarını ortak akılla çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“Sayın Özhaseki ile çalışmalarımızı paylaşacağız”

Hatay’ın yeniden plan ve program dahilinde yapılanmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile paylaşacaklarını da söyleyen Savaş, “Biz 112 akademisyenle bu konuyu uzun zamandır çalışıyoruz. İlerleyen zamanda uzmanlarla toplantı yaparak çalıştay gerçekleştireceğiz. Çevre, ulaşım ve birçok sorunun çözümü için çalışmalarımızı bakanımızla paylaşacağız. Şehrimizin güçlü ve sağlam bir şekilde olması lazım” dedi.

Savaş, Hatay’ın yeniden ayağa kalkabilmesi için Bakan Özhaseki ile şu anda uyum içinde çalıştıklarının altını çizdi. Hatay’ın belirli bölgelerinde yapılan kamulaştırma ile ilgili de konuşan Savaş, kamulaştırma kararının gönüllülük esasında olması, zeytinliklere dokunulmaması ve Hatay’ın nadide bereketli topraklarına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

“Akkoynak buğdayı kazanç katacak”

Hatay’daki üretici ve çiftçilerin kalkınması ve şehre göçün önüne geçmek amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini de açıklayan Savaş, “Orta Asya’dan getirmiş olduğumuz Akkonak buğdayımız yeşermeye başladı. Glutensiz ve besin değeri yüksek buğdayın şehrimizde yetişmesi bizim için çok kıymetli. Akkonak buğdayının burada yetişmesi şehrimiz için büyük bir kazanç olacak” dedi.

“Sporla Hatay gündemde olacak”

Atakaş Hatayspor’un son durumu ve çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Savaş şunları söyledi:

"Eski yönetimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni transferlerle takımımızı güçlendiriyoruz. Daha küçük umut veren futbolcular alıp, bunu biraz pişirip piyasaya sürmek istiyoruz. Futbol Federasyonu ayağa kalkmamız için bize ekonomik destekler verdi. Sporla insanımızın ruhsal yapısını normalleştirmek, gelecekle ilgili kaygılarını azaltmak ve umutlandırmak istiyoruz. A. Hatayspor hepimizin değeri. Takımımız her hafta maç öncesi ve maç sonrası Hatay’daki depremi ülkemizin gündeminde tutarak, çektiği sıkıntıları tüm Türkiye’ye unutturmamayı sağlayacak. Her sene düzenlemiş olduğumuz uluslararası aba güreşlerimizi de bu sene tekrardan düzenlemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 12 ülke katılacağını bildirdi. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da spor aracılığıyla Hatay’ı gündemde tutmak istiyoruz.’’