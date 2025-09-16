Hatayspor - Erciyes 38 FK: 2-3
Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Hatayspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 3'üncü tura yükseldi.
Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası ilk turunda Türk Metal 1963 Spor’u mağlup ederek ikinci tura kaldı. İkinci turda Hatayspor ile karşılaşan Kayseri ekibi, 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi takım 2 gol bularak skoru 2-1 yaptı. Erciyes 38 FK 80’inci dakikada farkı tekrar eşitledi: 2-2. Maçın uzatma dakikalarında Erciyes 38 FK kaptanı Tugay skoru 3-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK, Hatayspor’u geçerek 3’üncü tura yükseldi.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Ülker, Tolgahan Düyüncü, Uğur Başdaş
HATAYSPOR: Emir – Kerim, Burak, Engin, Görkem, Okoronkwo (Dk.46 Cengiz), Selimcan (Dk.73 Baran), Massanga, Bamgboye, Rui Pedro (Dk.46 Kilama), Deniz (Dk.84 Ünal)
ERCİYES 38 FK: Baver - Muhammed Eren, Batuhan, Utku Burak (Dk.90+2 İsmail), Utkan (Dk.46 Ahmet Kağan), Ethem (Dk.46 Güney), Mehmet (Dk.46 Tugay), Eren Kaya, Hüseyin, Sarp, Çağrı (Dk.76 Alperen)
GOLLER: Dk.63 – 75 Bamgboye (Hatayspor) Dk.45+4 Çağrı Yağız, Dk.80 Sarp, Dk.90+2 Tugay (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Engin Can, Deniz, Baran (Hatayspor)