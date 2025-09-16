Hatayspor - Erciyes 38 FK: 2-3

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Hatayspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 3'üncü tura yükseldi.

Hatayspor - Erciyes 38 FK: 2-3

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası ilk turunda Türk Metal  1963 Spor’u mağlup ederek ikinci tura kaldı.  İkinci turda Hatayspor ile karşılaşan Kayseri ekibi, 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi takım 2 gol bularak skoru 2-1 yaptı. Erciyes 38 FK 80’inci dakikada farkı tekrar eşitledi: 2-2. Maçın uzatma dakikalarında Erciyes 38 FK kaptanı Tugay skoru 3-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK, Hatayspor’u geçerek 3’üncü tura yükseldi.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Mersin Stadyumu

HAKEMLER: Hakan Ülker, Tolgahan Düyüncü, Uğur Başdaş

HATAYSPOR: Emir – Kerim, Burak, Engin, Görkem, Okoronkwo (Dk.46 Cengiz), Selimcan (Dk.73 Baran), Massanga, Bamgboye, Rui Pedro (Dk.46 Kilama), Deniz (Dk.84 Ünal)

ERCİYES 38 FK: Baver - Muhammed Eren, Batuhan, Utku Burak (Dk.90+2 İsmail), Utkan (Dk.46 Ahmet Kağan), Ethem (Dk.46 Güney), Mehmet (Dk.46 Tugay), Eren Kaya, Hüseyin, Sarp, Çağrı (Dk.76 Alperen)

GOLLER: Dk.63 – 75 Bamgboye (Hatayspor) Dk.45+4 Çağrı Yağız, Dk.80 Sarp, Dk.90+2 Tugay  (Erciyes 38 FK)

SARI KART: Engin Can, Deniz, Baran (Hatayspor)

Haber Merkezi

