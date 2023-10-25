Hatayspor - Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 10’uncu haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Dijital şekilde belirlendiği kaydedilen hakem atamalar sonucu Kayserispor’un Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Sarper Barış Saka’nın düdük çalacağı açıklandı.

Antalya bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Raşit Yorgancılar görev alacak. Bu sezon Kayserispor’un İstanbulspor ile berabere kaldığı maçı yöneten hakem Sarper Barış Saka ikinci kez Kayserispor’un maçını yönetecek.