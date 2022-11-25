Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atacak.

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  • 25.11.2022 16:01
  • Güncelleme: 25.11.2022 16:11
Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Yeniköy Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini atacak.

29 Kasım Salı günü saat 13.00’te yapılacak temel atma törenine tüm Kayserilileri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’de sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla ilçemizi önemli bir mesafeye ulaştırdı. Yeniköy Mahallesi’nde 650 metrekare alanda yapacağımız aile sağlığı merkezimiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. Sağlık merkezi 4 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alıyor. Sağlık hizmetlerinin ilk aşaması ise aile sağlığı merkezleridir. Bu merkezlerimiz ne kadar güzel mekanlara sahip olursa o kadar güzel hizmet verirler. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Her şeyin temeli sağlık. İnşallah yeni yapacağımız sağlık merkezimizin değerli hizmetler vermesini diliyorum. Mahallenin ihtiyacına cevap verecek olan yeni sağlık merkezimizin ilçemize ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

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İHA

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