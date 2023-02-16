Hatice Nur o notu herkesten habersiz yazmış

Kayseri'deki yurtlara yerleşen depremzedelerin kullanması için mont yardımında bulunan 9 yaşındaki Hatice Nur, montunun cebine kimsenin haberi olmadan not koydu. Hatice Nur Kolaklıkaya, 'O notu yazarken ben de çok duygulandım' dedi.

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  • 16.02.2023 12:50
  • Güncelleme: 16.02.2023 17:27
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Hatice Nur o notu herkesten habersiz yazmış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’deki yurtlara yerleşen depremzedelerin kullanması için mont yardımında bulunan 9 yaşındaki Hatice Nur, montunun cebine kimsenin haberi olmadan not koydu. Hatice Nur Kolaklıkaya, “O notu yazarken ben de çok duygulandım” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremden etkilenen vatandaşlar Kayseri’de bulunan yurtlara yerleşti. Yurtta kalan depremzedelerin kullanması için montunu gönderen 3. sınıf öğrencisi Hatice Nur Kolaklıkaya’nın, montunun cebine koyduğu notu gönüllü çalışan Ceren Polat buldu. Küçük Hatice Nur’un depremzedeler için yazdığı notu okuyan Ceren Polat gözyaşlarına hakim olamadı.

"Haber izlerken de ağladığım olmuştu"

Montunu depremzedelerin kullanması için yurda gönderdiğini ve montun cebine depremzedeler için herkesten habersiz bir not yazdığını söyleyen 9 yaşındaki Hatice Nur Kolaklıkaya, “Eşyaları topluyorduk. Depremzedeler için bir şeyler yazdım. Depremzedelere üzüldüm. Haber izlerken bile ağladığım olmuştu. O notu yazarken, ben de duygulandım. Çok üzüldüm ve duygulandım. Mektup kabını ilk gördüğümde aklıma bir mektup yazmak geldi, sonra içimden ne geldiyse onları yazdım. Depremzede vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Allah onların yardımcısı olsun. Kalbimiz onlarla ve inşallah her zaman iyi olurlar, sağlıklı olurlar” şeklinde konuştu.

"Hatice Nur’la beraber ağladık"

Hatice Nur’un çok duygusal olduğunu ifade eden anne Aslıhan Kolaklıkaya da “Ben kıyafet hazırlıyordum. Kızım bir not hazırlamış. O notu montun cebine koymuş. Gerçekten depremzedelerin Allah yardımcısı olsun. Rabbim bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kızım çok duygusaldır ve kalbi çok temizdir. Beraber çok üzüldük ve ağladık. Bazen bizim düşünemediklerimizi çocuklar düşünüyorlar, yaşıyorlar. Ancak gerçekten çok duygulandık. Kalbimiz tamamıyla onlarla. Bütün sevgimiz depremzedelerimizle kendilerinin de bunu bilmesini istiyoruz. Allah’a emanet olsunlar” ifadelerini kullandı.

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İHA

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