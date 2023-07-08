Hava 38 Bayramda 7 Hasta İçin Havalandı

Kurban Bayramı’nda Kayseri’de helikopter ambulans 7 hastayı hastaneye yetiştirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği’nde hizmet veren hava ambulansı, acil hastaların umudu olmaya devam ediyor. Helikopter ambulans; Kurban Bayramı’nda 7 hastaya hizmet verdi. Pınarbaşı ve Yahyalı ilçeleri ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde toplamda 7 hastayı alarak hastanelere yetiştiren helikopter ambulans, acil durumlarda hastaların imdadına koşmaya devam ediyor.

Bayramda hizmet verilen vakaların; trafik kazasına bağlı çoklu travma, kalp krizi, solunum sıkıntısı, parmak amputasyonu ve ağaçtan düşmeye bağlı femur kırığı olduğu öğrenildi.