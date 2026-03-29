Hava ikmal arazisinin imar tartışmalarına İYİ Partili Yücel'den açıklama

Hava ikmal arazisi icerisinde bulunan alanın imara açılacağı tartışmaları üzerine İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Yücel, Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin açıklama geldiğini ve arazinin belediye sorumluluğunda olmadığının ifade edildiğini belirtti.

İYİ Partili Yücel, "Dün, hava ikmal arazisi içerisinde millet bahçesi yanında bulunan alanın, imara açılmasına ilişkin yaptığımız açıklama sonrası, belediyemizin en üst düzey yetkilisinden tarafımıza bir bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan açıklamada, söz konusu sürecin belediyenin talebi ve bilgisi dahilinde olmadığı, planlama ve uygulamanın Özelleştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmiş ve bu konuda belediyemiz bir talepte bulunmamıştır, denilmiştir. Bu gelişme, Kayseri'nin geleceğini ilgilendiren böylesine önemli konuların, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Şeffaflık esastır. Ortak akıl vazgeçilmezdir. Şehrin geleceği hepimizin sorumluluğudur. Konuşmalarımızdan anladığım, süreci belediyelerimiz ve bizler dikkatle takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Konuya ilişkin açıklamada bulunan belediye başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyor, ilgili tüm kurumları, süreci açık ve sağduyulu bir şekilde yürütmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.