Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Hava kirliliği, havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesi, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına, ekolojik dengeye ve eşyalara zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır.

Hava kirliliğine atmosfere yabancı maddelerin girişi sebep olmakla birlikte sıcaklık, basınç, yağış, rüzgar, nem ve güneş radyasyonu gibi meteorolojik faktörlerle, konum ve topografik yapı da etki etmektedir. Plansız kentleşme ve yeşil alanların yeterli miktarda bulunmaması ve kullanılan yakıtlar da hava kirliliğini büyük ölçüde etki etmektedir. Hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel düzeyde sorunlar gözlenmektedir.

Kayseri'ye gelecek olursak; hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Türkiye genelinde hava kirliliği açısında Kayseri ne yazık ki 7.sıradadır. İlimizde Hava kalitesi malesef hâlâ sıkıntılı ve orta kalitede görünüyor.

Temiz Hava Hakkı platformu tarafından 2020 verilerinden hazırlanan kara raporu 2021'de Kayseri, yüksek hava kirliliği görülen 15 il arasında gösterildi. Kayseri 2019 yılında da hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında yer almıştır.

Ayrıca Hava kirliliğine bağlı açıklanan ölüm yüzdesi %16.01 olduğu tespit edilmiştir.Deva Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak bu kara tablonun yetkililer tarafından bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz.Deva Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak bu işin takipçisi olacağız. DoğayaDeva olmaya hazırız.