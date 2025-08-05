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Havaalanı Yolunda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarken diğeri hurdaya döndü. Olayda iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Havaalanı Yolunda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Seyrani Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişimindeki kavşakta, T.İ. yönetimindeki 38 ADR 128 plakalı Peugeot marka otomobil ile H.K. yönetimindeki 38 AJK 551 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot marka otomobil takla atarken, Kia marka otomobil ciddi şekilde hasar gördü.

Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücülere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar kaldırıldı ve belediye ekipleri alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

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