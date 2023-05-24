Havaalanında 2. tur için oylar atılıyor

Yurtdışında kalan vatandaşlar, Kayseri’de havaalanına kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy vermeye devam ediyor.

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için yurtdışında kalan vatandaşların oy kullanma işlemleri sürüyor. Gurbetçi vatandaşlarda, Erkilet Havaalanı içerisine kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullanıyor. Oyunu kullanan gurbetçi Veli Çetin, “Seçimin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz çalışanları takip ediyoruz. Herkes de takip ediyor. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Fırat Toker de, “İzinde Kayseri’ye geldim ve dönüşte de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatanımız için hayırlı olsun. İnşallah iyi olan kazanır. Ben AK Parti’liyim. Şuan ülkede 6’lı masa, 7’li masa var. HDP, PKK yandaşları bayağı çoğaldı. Bizde bunu istemediğimizden dolayı oyumuzu kullandık. Reis’ten memnunuz. İnşallah yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.