Havacılık Lisesinin yeni öğrencileri okullarıyla tanıştılar

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kazanan öğrenciler ve velileri ile bir araya gelerek, okul hakkında bilgiler verdi, merak edilen soruları cevapladı.

Kayseri’deki havacılık tarihi ve okul hakkında bilgiler vererek öğrenciler ile tanışan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde ‘Veli Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdik. Okullar açılmadan önce öğrencilerimizle tanışalım istedik. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. 25 okula yaklaştı. Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en önemli kurumlarından birini hayat geçirmiş olacağız. 11 Eylül’de Savunma Sanayi Başkanlığımız okulumuza gelecek. Kayseri’de okulumuza destek olacak Savunma Sanayi ile iş yapan firmalarımız var. Onları da buraya enjekte edeceğiz. Bizim ortaklarımızdan biri Hava İkmal Bakım Merkezi olacak. Oranın komutanları burada ders verecek. Bu sene İngilizce hazırlık sınıfı ile başlayacağız. Havacılıkta İngilizce, Fransızca ve Almanca çok önemli. Burayla hep yakından ilgileneceğiz. Gelecekte de burasının çok başarılı olması için uğraşacağız. Buradaki her türlü ihtiyacı karşılamak üzere biz destek vereceğiz. 11 atölyesi olan okulumuz İHA'ların, SİHA’ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Öğrencilerimiz burada birçok uçağın bakım ve onarımını yapacaklar. Türkiye'de biz de dahil 13 okul Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesine alındı. Savunma sanayiine nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini amaçlayan Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi “ELMAS” modeline uyan 13 okuldan bir tanesi bizim okulumuz. Bu 13 okuldan en yüksek puanla öğrenci alan 3 okuldan biri bizim okulumuz. Bunda Melikgazi Belediyemizin vermiş olduğu destekler çok önemli. Eğitim sisteminde meslek okullarının sayısının artması gerekir. Bu çok önemli. İlerleyen dönemde havacılık ortaokulunu yapacağız. Okulun arkasına çocukların konaklayacağı bir yurt yapacağız. Burada güzel, disiplinli bir eğitim hayatı olsun istiyoruz. Okulumuzda 11 atölyemiz var. Hazırlık sınıfı olduğu için atölyelerin tefrişatını 1 sene içerisinde tamamlamış olacağız. ERÜ Havacılık ve Uzayı Bilimleri Fakültesi’nden hocalarımız buraya destek verip, öğrencilerimize ders anlatacak. Burada öğrencilerimiz alabilecekleri en iyi eğitimi alacaklar. Birlikte TAİ, TUSAŞ, Baykar gibi kurumları gezip inceleyeceğiz. Eylül ayında yapılacak olan TEKNOFEST’e gideceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz. Aileleri olarak sizler de çocuklarınıza inanın” ifadelerini kullandı.