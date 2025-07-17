Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi Basına Tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’nin ve Türkiye’nin geleceğine yön verecek önemli bir adımı atmaktan gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Hepiniz bugün tarihi bir güne şahitlik ediyorsunuz. Burası benim uzun yıllar arzu ettiğim bir hayalimdi. Yüzyıl önce havacılık tarihinin başladığı Kayseri’de 25 bin metrekare alanda mimarisi ile Türkiye'de tek olan lisemizi yaptık. Bu okulumuzun proje aşamasında İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi yerlerde ilgili kurum ve kuruluşları gezip görüşlerini aldık. Hemen okulun yan tarafına Türkiye'nin ilk havacılık ortaokulunu yapacağız inşallah. Arkasına ise bir yurt yapacağız. LGS ile öğrenci aldığımız için Türkiye genelinden öğrenci alınacak. Burada okuyacak tüm öğrencilerimize burs desteği sağlayacağız. Eğitim alanına damga vurmuş bir okulu Melikgazi olarak hayata geçiriyoruz. Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Hakan Karataş, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Demiroğlu, Akademi Başkanımız, TAİ Genel Müdürlerimiz gibi ilgili tüm müdürlüklerimiz okulumuzu yapım aşaması sırasında ziyaret ettiler. Türkiye’de 12 adet okul Savunma Sanayi Başkanlığımızın desteği ile yürüyecek. Bu okulumuz da onlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın, TUSAŞ, TAİ, başta olmak üzere TOMTAŞ gibi kurumların buraya destekleri olacak. Öğrencilerimiz buralarda staj yapacaklar hem de istihdam oluşacak. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak MEB ve Savunma Sanayi Başkanlığımız ile bir protokol yaparak, bu lisenin sürdürülebilir olması ve her türlü imkana kavuşması için destek vereceğiz. İnşallah Kayseri'nin göz bebeği bir okulu hizmete kazandırmış olacağız. Kayseri'den ve civar illerden inşallah aileler bu okulu değerlendirirler. İngilizce hazırlık sınıfı olacak. Ben de bizzat İngilizce derslerine gireceğim. Şuanda içinde bulunduğumuz hangar birkaç uçağın tamir ve tadilatının yapılacağı yer olacak. ” dedi.

“Burası hepimizin geleceği.” diyerek bilgilendirmesine devam eden, Başkan Mustafa Palancıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz heyecanımızı siz değerli basın mensuplarımızla paylaşmak istedik. Okulumuza kayıt yaptırmak için umduğumuzdan fazla bir teveccüh var. Başvurular için MEB'in telefonları kitlenmiş. Çok şükür yaptığımız iş hedefine ulaşmış. Biz de bundan dolayı oldukça mutlu oluyoruz. Okul açılmadan önce de peyzajını bitireceğiz ve en kısa zamanda da yurt ve ortaokul projesine başlayacağız. İçinde bir büyük hangarı, 11 atölyesi, laboratuvarı, kütüphanesi, yeni nesil dersliği, kafeteryası bulunuyor. Tüm işleri bittikten sonra alet ve ekipmanlar da gelecek. Burada 2 bölüm açılıyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 48 adet öğrenci alacağız. Başka liselerden nakil olmayacak. İnşallah burayı tercih eden başarılı öğrenciler de Kayseri'nin hem sanayisine hem geleceğine hitap edecek. Buradan çıkan öğrencilerimiz isteyip kazanırlarsa Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile mühendislik fakültelerinde eğitim alabilecek. Ayrıca tüm eğitim alabilecekler. Üniversite okumak istemeyenler de havacılıkla ilgili kurumlarda hızlıca istihdam edilecekler. Dolayısıyla bu okul sadece sanayiyi canlandırmayla kalmayacak istihdamın da önünü açacak. Belki de bu basın toplantısından, bu açılıştan 20-30 yıl sonra da bahsedilecek ve yad edilmemize vesile olacak. Kayseri'nin sanayisine yön vermek için bu tür meslek liselerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımınız için teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hayırlı olmasını dilerim. Hayırseverimiz Mehmet Altun'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilgili kurumlarımıza, İl ve İlçe Başkanımıza teşekkür ederim. Yeni meslek lisesi projelerimiz var. Onları da sonra sizlerle paylaşacağım.”