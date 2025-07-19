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Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi ELMAS Programı'na alındı

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ELMAS Programı'na Türkiye genelinde dahil edilen 13 okul arasında olmaya hak kazandı.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi ELMAS Programı'na alındı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ELMAS Programına dahil edildiğini duyurdu, Palancıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Etkileşim, Liderlik, Mükemmeliyet, Akılcılık, Sürdürülebilirlik temeliyle savunma sanayiine dair farkındalık kazanımı sunan eğitim programına resmi olarak dahil edilmiş olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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