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Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde bir kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi bulunduğu noktadan çıkarmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden sağlıklı şekilde kurtarılan kedi, gerekli kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber Merkezi

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