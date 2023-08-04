Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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  • 04.08.2023 11:18
  • Güncelleme: 04.08.2023 12:27
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Rezzan Durak’ın kedisi, havalandırma boşluğuna düştü. Şahıs kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde binaya gelen ekipler, kurdukları sistemle havalandırma boşluğuna indi. Kediyi kurtaran ekipler, sahibine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Nerede tehlikeye düşmüş bir canlı varsa itfaiye ekiplerimiz orada. Kocasinan ilçemizde bir bina boşluğuna düşen yaramaz evcil kedi, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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