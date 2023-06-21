Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri'de müstakil evin havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 21.06.2023 10:40
- Güncelleme: 21.06.2023 12:01
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de müstakil evin havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde müstakil bir evin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Eve gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ulaştıkları kediyi kurtardı. Ekipler ayrıca, karnı acıkan yavru kediye mama da verdi.
Ev sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İHA
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