Havalar ısındı klima satışları arttı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, klima, vantilatör gibi soğutucu ürünlere rağbet gösteriyor.

Ev eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Mağaza Müdürü Murat Çık, vatandaşların hangi tür soğutuculara ilgi gösterdiğini ve ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mağaza Müdürü Murat Çık, “Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Bu sene biraz geç geldi ama şu an itibarıyla da klima satışlarımız hızlanmaya başladı. Burada tabii ki sektörün en önemli sorunlarından bir tanesi klima stoklarının az olması. Onun için çabuk davranan fırsatı kaçırmayın, klimanızı şimdi alın diyoruz. Profilo iyi bir marka seçeneği olur. Farklı modellerimiz var kampanyalı fiyatlarımızla. Herkesin evine uygun ölçülerde klimalarımız mevcut. Tabii ki klima düşünmeyen tüketicilerimiz için farklı çözüm alternatiflerimiz de var. Kule tipi vantilatörler buz bazlı, su bazlı soğutucu sistemlerimiz hem uygun fiyatlarla hem de farklı model seçenekleriyle ürünlerimiz mevcut. Tabii ki vantilatör seçeneklerimiz de mevcut. Yeni nesil kule tipi vantilatörlerimiz, yine su bazlı çalışan soğutucularımız bunların hepsi mevcut mağazamızda. Klima seçeneklerinde metrekareye göre değişiyor seçeceğimiz klima. Ortalama 39.000'den başlayıp 75.000 TL'ye kadar farklı ürün seçenekleri mevcut. Vantilatörlerde örneğin 1.900 TL'yle 4.000 TL arasında ürün seçeneklerimiz mevcut. Yine kule tipi vantilatörlerde de 5.000 TL ve 7.000 TL arasında ürünlerimiz mevcut. Ofislerde çok sıcak oluyor. Ofis için klimalar tabii ki daha uygun oluyor. Ev için şu anda kule tipi vantilatörlerimiz çok daha fazla talep görüyor. Hem fiyatının daha uygun olması hem daha kolay, pratik bir kurulum şekli ve kullanım seçeneği olmasından dolayı ama burada en temelinde ilk tüketicinin tercihi her zaman klima” ifadelerini kullandı.