Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda yaşayan sincaplar havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkıp doğada yiyecek aramaya başladı.

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  • 22.07.2023 09:30
  • Güncelleme: 22.07.2023 09:44
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Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı’nda yaşayan sincaplar havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkıp doğada yiyecek aramaya başladı.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri’nin 13 kilometre güney batısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı; manda, yılkı atları gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sincaplar da bölgede görülmeye başladı.

Günün belli zamanlarında yuvalarından çıkan sincapların yiyecek araması görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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