Havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.
- 10.06.2023 14:24
- Güncelleme: 10.06.2023 14:30
- 42
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.
İlçede hava sıcaklığının her geçen gün artarak devam etmesi nedeniyle sıcaklardan bunalan Tomarzalı çocuklar, İncilli Çavuş Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Süs havuzunda gün boyu onlarca çocuk, hem havuza girerek serinledi, hem de havuz içerisinde oyun oynayarak zaman geçirdi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN