Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcudan altın madalya ve milli takım başarısı
Mersin’de 24 Kasım–4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, U16 Milli Takım baraj puanını geçerek önemli bir başarıya imza attı. Eroğlu, müsabakada altın madalya kazandı. Öte yandan genç sporcu, 2026 yılında Bulgaristan’da yapılacak U16 Milli Takım müsabakalarında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.
Yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Avcı’yı tebrik ediyor katılacağı müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.