Havalimanı Taksi Esnafına Özel Durak

Kayseri Havalimanı Taksi İşletmesi Kooperatifi Başkanı Necmettin Karaoğlan ve kooperatif üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda hayata geçirilen taksi esnafı için özel olarak tasarlanan durak hizmeti hakkında konuşuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu düzenlemenin, esnafın işlerini kolaylaştıracağı ve taksicilerin daha verimli hizmet verebileceği vurgulanırken, kooperatif üyeleri, hizmetin taksi esnafı için büyük bir önem taşıdığını belirterek Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, kooperatif üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve kazançlarının bereketli olmasını diledi. Büyükkılıç, taksici esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Taksi Esnafı: “Her Şeyiyle Dört Dörtlük Bir Hizmet”

Öte yandan taksi esnafı, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda hayata geçirilen yeni duraklarından çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Kayseri Havalimanı Taksi İşletmesi Kooperatifi Başkanı Necmettin Karaoğlan, “Buraya yerimizi yapan, durak sahibi eden, soğuk ve sıcak günlerde güzel bir durak sahibi olmamızı sağlayan Dr. Memduh Büyükkılıç’a büyük teşekkür ediyoruz. Bütün esnaflarımız bu hizmetten çok memnunlar, sonsuz teşekkürleri var. Sağlıklı, sıhhatli kendisine uzun ömür diliyoruz. Allah razı olsun, iyi ki varsınız Memduh başkanımız” diye konuştu.

“İyi ki Varsın Taksici Dostu Memduh Başkan”

Karaoğlan, “Aşk ile koşan yorulmaz, Memduh başkan hiç yorulmaz, iyi ki varsın taksici dostu Memduh başkan” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Murat Tedik isimli esnaf da en sağlıklı hizmeti vermek için çalıştıklarını, Başkan Büyükkılıç’tan istekte bulunduklarını ve geri çevrilmediğini belirterek, “Buraya çok güzel bir durak yapıldı. Defalarca teşekkürlerimizi sunuyoruz, kamera konusu da sıkıntıydı, ona da duyarsız kalmamış, sağ olsun, var olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Her şeyiyle dört dörtlük bir hizmet yapıldığını vurgulayan Taksici Şükrü Sain ise havalimanı ile durağın yakınlığının çok önemli olduğunu belirtti.