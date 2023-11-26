Havalimanı yeni terminal binası açılış için gün sayıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış için gün sayan ve 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

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  • 26.11.2023 11:18
  • Güncelleme: 26.11.2023 12:59
Havalimanı yeni terminal binası açılış için gün sayıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış için gün sayan ve 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’ndaki incelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, projede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Elitaş, havalimanı ile ilgili hatıralarını ve süreci ifade ettiği konuşmasında “Kayseri’miz gerçekten özelliği olan bir vilayet. Bütün katkı sağlayan, emek veren valilerimiz olsun, buradaki hava meydanının komutanları olsun, askeri mekânlar olsun. Biz buranın haftada bir uçak kalktığı dönemi, şu yandaki binanın nasıl yapıldığını, Kayseri Sanayi Odası’nın, Organize Sanayi Bölgesi’nin haftada iki uçak çıkarılması için ‘boş koltukları biz ödüyoruz’ diyerek bir fedakârlıkta bulunmasını ama bugün bu noktaya geldiğimizde arazinin teslim alınması, büyütülmesi konusunda çok büyük gayretlerin olduğu, en sonunda da Genelkurmay Başkanımız daha sonra Milli Savunma Bakanımız, şimdi de Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar Bey’in Genel Kurmay Başkanlığı döneminde bu arazinin alınmasına yaptığı büyük katkı, hem Büyükkılıç’ın hem dönemin Belediye Başkanı Özhaseki’nin, onların da planlama konusunda büyük ortaya çıkardığı gayretler, milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı birliktelik, valimiz” diyerek birlik ve dayanışma olduğu sürece başarılamayacak bir şey olmadığını dile getirdi. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının da çok önemli olduğunu ifade ettiği çalışmalarda, söz konusu Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yapımında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in ne zaman aranılsa eksiklerin yerine getirilmesi noktasında destekleri olduğunu dile getirerek, Şenel ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti" dedi.

Hızlı tren 2026 yılının sonuna doğru

Hızlı tren konusunda da açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Yerköy’den Kayseri’ye doğru 3 noktadan inşa faaliyetlerinin devam ettiğini ve hızlı trenin 2026 yılının sonuna doğru hizmete başlamasının planlandığını dile getirdi. Elitaş ayrıca, hızlı tren istasyonunun da mevcut tren istasyonuna getirileceğini sözlerine ekledi. Öte yandan Kayseri’ye 400 milyon Euro civarında maliyeti olan yaklaşık 100 kilometrelik otoyolun yapılması noktasında da istişarelerin yapıldığını ifade eden Elitaş, otoyol yapılana kadar Boğaz Köprü’den Kırşehir’in girişindeki otoyola kadar olan kısmın da 3 şeritli hale getirilme çalışmaları yapılmasının planlandığını paylaştı. Havalimanı yeni terminal binası incelemesindeki, planlamasında, kanal yapımında, çevre düzenlemesinde, ulaşım ve asfalt çalışmaları gibi pek çok konuda Büyükşehir’in destekleri olduğu belirtilen gezide, günlük ortalama 400 civarında uçağa hizmet verebilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları ve proje hakkında detaylı bilgiler paylaşan Havalimanı Teknik Koordinatörü Fatih Yıldırım, Büyükkılıç’ın çabaları ile projenin revize edildiğini ve geliştirildiğini, bu destekler ile bir körük ile otopark eklendiğini, terminalin 17 bin metrekare büyütüldüğünü bildirdi. Havalimanı Teknik Koordinatörü Fatih Yıldırım, Kayseri Havalimanı’nın eskiden 37 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, son halinin ise 90 bin metrekare inşaat alanına ulaştığını dile getirdi. Çalışmalarda sona gelinen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nı gezen Elitaş ve Büyükkılıç, yeni terminal binasının şehre yakışacağını ve büyük bir yolcu potansiyeline hizmet edeceğini ifade ederek, şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnceleme ziyaretine AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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İHA

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