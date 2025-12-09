Havalimanı Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Havalimanları-Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre; havalimanı işletmecilerinin yetki ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması amacıyla değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte yer hizmetleri çalışma ruhsatı, temdit ücretlerinin hizmet tarifesini belirleme yetkisinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde (DHMİ) olduğu ve diğer havalimanı işletmecilerinde bu yetkinin bulunmadığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra DHMİ tarafından yap-işlet-devlet modeliyle işletilen havalimanlarında sözleşmeden doğan haklar da güvence altına alındı ve uçak hat bakım hizmetine ilişkin ruhsat muafiyeti de Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği’ne uyumlu hale getirildi.